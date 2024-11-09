الاثنين، انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في أخميم بسوهاج للقيام بأعمال الصيانة
أعلنت محافظة سوهاج عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق فى مركز أخميم صباح الاثنين المقبل بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.
وقال المهندس على بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم بسوهاج إنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق الآتية: شارع امتداد ابو القاسم - منطقه بنك القرية القديم - شارع ناموس - ش طابونة المهر وعلي المواطنين بتلك المناطق أخذ الاحتياطات اللازمة.
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