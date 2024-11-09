نقيب المهن التمثيلية محاضراََ بندوة تثقيفية عن دور الفن في بناء الإنسان بجامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بعنوان (دور الفن في بناء الإنسان)، وحاضر بها الفنان الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

حضر ندوة الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور سيد خاطر وزير الثقافة الأسبق، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وانتصار ابو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني، وعمداء الكليات ونخبة من القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وجمع غفير من الطلبة والطالبات.



وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور حسان النعماني، بضيف الجامعة الدكتور أشرف ذكي أحد رواد الفن الراقي، والذى لعب دورا ملموسا فى الفن التمثيلي من خلال توليه منصب نقيب المهن التمثيلية، موجهًا له الشكر لقبوله الدعوة وحرصه على المشاركة فى تقديم الندوة التثقيفية التى تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، التى تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية مهارات وقدرات كافة فئات المجتمع.

وأكد أن الجامعة حريصة على استضافة الشخصيات العامة البارزة والمؤثرة فى المجتمع، لتثقيف الشباب الجامعي وتنمية وعيهم وتشكيل توجهاتهم الفكرية فى مختلف مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن الندوة تسلط الضوء على مدى ارتباط الفن ببناء وتكوين الإنسان، حيث يعد بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقي، كما يعتبر الفن عنصرا رئيسيا فى بناء شخصية الفرد واكتساب أنماط سلوكية عبر تفاعله مع مختلف الفنون.



واستهل الدكتور أشرف ذكي كلمته، بتقديم كلمات الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني وجميع منسوبي الجامعة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن فخره واعتزازه بتواجده فى رحاب جامعة سوهاج هذا الصرح العريق ذو المكانة الرفيعة.

وتحدث عن دور الفن ورسالته الهادفة للرقي بالإنسان وتهذيب الوجدان وتوسيع الآفاق البشرية، وهو أيضًا وسيلة فاعلة لتعزيز التجربة الإنسانية، وصقل الخبرات وتعزيز القيم البناءة، حيث يعد الفن وسيلة فعالة للتعبير عن مكنونات النفس، وله دور هام فى بث مشاعر الاعتزاز لدى الأفراد بتاريخهم والتراث الثقافي والهوية المصرية، وكذلك التثقيف بتاريخ الأمم والشعوب والتعريف بتاريخ الحضارات.

وأضاف أن الفنون بشكل عام تلعب دور هام فى معالجة العديد من قضايا المجتمع، وعرض تطور الدول والمجتمعات عبر التاريخ، وذلك من خلال ما يتم مناقشته فى الأعمال الفنية المقدمة على شاشة التلفزيون أو المذاعة على قنوات الإذاعة، موجهًا الشباب بمواصلة العمل والاجتهاد للوصول إلى أهدافهم وتحقيق آمالهم واحلامهم، والإصرار على النجاح مهما كانت الصعاب والتحديات.

جدير بالذكر أنه فى ختام الندوة، تم فتح باب التساؤلات والمناقشة بين ضيف الندوة والحضور، وقام رئيس الجامعة بمنح الدكتور أشرف ذكي درع الجامعة تقديرًا لمجهوداته وأعماله الفنية القيمة، وتقديراََ لحرصه على تقديم الندوة التثقيفية.