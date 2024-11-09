السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف قاعدة حيفا التقنية برشقة صاروخية

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه قصف برشقة صواريخ نوعية قاعدة حيفا التقنية في مدينة حيفا المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن حزب الله اللبناني، أطلق نحو 50 صاروخا على مناطق في شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ

وبدأ حزب الله التعافي من الهجمات الكبيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت عددا كبيرا من قادته وعلى رأسهم الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله.

حزب الله يتعافى مجددا 

واستطاع حزب الله اللبناني التصدي لعملية التوغل البرية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل السيطرة على جنوب لبنان

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حزب الله يطلق 50 صاروخا على شمال إسرائيل

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حزب الله يطلق 10 صواريخ باتجاه 3 مناطق إسرائيلية

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حزب الله قاعدة حيفا جيش الاحتلال حسن نصر الله

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