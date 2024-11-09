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سياسة

خبير قانون دولي: سياسة إسرائيل لتجويع الشعب الفلسطيني جريمة إبادة جماعية

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وَصف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي سياسة التجويع التى يطبقها كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطينى بجريمة الإبادة الجماعية، ونظرًا لفظاعة الجريمة التي صدمت البشرية في ضميرها، فقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر عام 1948، أول اتفاقية دولية لحماية حقوق الإنسان وهي الاتفاقية الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

تعريف جريمة الإبادة الجماعية

وأكد لـ فيتو ان المادة الثانية من اتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعية نصّت على أن الإبادة الجماعية هي ارتكاب أي من الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلّي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا.
(د) فرض تدابير تهدف إلى الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

صعوبة توصيف الإبادة الجماعية 

وواصل حديثه قائلًا: “تكمن صعوبة توصيف الإبادة الجماعية في ضرورة إثبات وجود قصد معين وراء تدمير جماعة ما بصفتها هذه وليس كأفراد، إذ يجب أن يكون المجرم قد أراد ليس فقط الفعل الإجرامي ولكن أيضًا النتائج النهائية لهذا الفعل والتي تنصبّ على تدمير كل أو جزء من جماعة محدّدة”.

عقوبة التحريض على ارتكاب جريمة الابادة 

وتابع: لا تنصّ الاتّفاقيّة على فرض العقوبة بحق جريمة الإبادة الجماعية فحسب، بل كذلك على أي تآمر وتحريض مباشر وعلى أي محاولة ارتكاب أو الاشتراك في ارتكاب الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنه يجب معاقبة جميع الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال سواء كانوا” حكامًا دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادًا“ ومهما كان منصب الشخص الرسمي، فلا يمكن أن يستفيد بأي شكل من أشكال الحصانة، ولذلك فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2010م أول مذكرة اعتقال ضد رئيس دولة في سدة الحكم "عمر البشير" تتهمه بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في إقليم دارفور في السودان، كما لاحقت المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة التي حلت عام 2017، سلوبودان ميلوسوفيتش الرئيس الأسبق لصربيا عن ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية في البوسنة الهرسك وكوزوفو، لكنه قضي عليه في محبسه في لاهاي. 

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قطاع غزة تجويع الفلسطنيين إسرائيل القانون الدولي الجنائية الدولية

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