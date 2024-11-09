حزب الله يطلق 50 صاروخا على شمال إسرائيل

ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن حزب الله اللبناني، أطلق نحو 50 صاروخا على مناطق في شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ

وبدأ حزب الله التعافي من الهجمات الكبيرة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت عددا كبيرا من قادته وعلى رأسهم الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله.

حزب الله يتعافى مجددا

واستطاع حزب الله اللبناني التصدي لعملية التوغل البرية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل السيطرة على جنوب لبنان.