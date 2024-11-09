السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يطلق 10 صواريخ باتجاه 3 مناطق إسرائيلية

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أفادت  صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، بأن حزب الله اللبناني أطلق 10 صواريخ اليوم باتجاه نهاريا وعكا والكريوت.

 

صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة بإسرائيل 

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

 

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرائد في قوات الاحتياط جي شبتاي (39 عامًا) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

 

حزب الله يقصف مدينة صفد برشقة صاروخية

حزب الله يقصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية برشقة صاروخية

 

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