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خارج الحدود

سوت المباني بالأرض في ثوان، إسرائيل تشن 11 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

إحدى الغارات الإسرائيلية
إحدى الغارات الإسرائيلية على لبنان، فيتو

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية ليل الجمعة-السبت، باستهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بـ11 غارة.

وقالت الوكالة "استهداف جديد للضاحية الجنوبية من خلال غارتين عنيفتين شنهما طيران العدو على حارة حريك".


وتابعت "بهاتين الغارتين، يرتفع عدد الغارات إلى 11 غارة حتى الآن".

 وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنَّت غارات مكثفة بصواريخ موجهة على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت"، مشيرًا إلى أن "الغارات استهدفت مناطق برج البراجنة، وحارة حريك، ومحيط الجامعة اللبنانية في الليلكي".

وأضاف أن "الغارات تسببت بدمار عدد من المباني بشكل كامل واندلاع النيران في المناطق المستهدفة".

وأظهرت مقاطع مصورة نٌشرت على التواصل الاجتماعي، الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في المناطق المستهدفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

 

"يونيفيل" وإسرائيل

واتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، الجيش الإسرائيلي بالتعرّض لأحد مواقعها في جنوب لبنان.

وقالت القوة الأممية، في بيان، الجمعة، إن "حفارتين وجرافة للجيش الإسرائيلي أقدمت، أمس الخميس، على تدمير جزء من سياج وهيكل خرساني في موقع تابع لليونيفيل في رأس الناقورة".

واعتبرت أنّ "الحادثة مثلها كمثل 7 حوادث مماثلة أخرى" نفذها الجيش الإسرائيلي لا تتعلّق بوقوع قوات حفظ السلام في مرمى النيران المتبادلة، بل بأفعال متعمدة ومباشرة من جانب الجيش الإسرائيلي"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت القوة الأممية أنّ "الجيش الإسرائيلي نفى القيام بأيّ نشاط داخل موقع" تابع لها.

 

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