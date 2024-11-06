شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية: تتم المتابعة المستمرة من لمراكز المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي لتشجيع اللاعبين وضرورة بذل المزيد من التدريب استعدادًا للمشاركة فى كافة البطولات

التدريب المراكز بنادى الحسينية

كما يتم تدريب المراكز فى نادى الحسينية الرياضي، ستاد جامعة الزقازيق، مجمع الاسكواش، مركز شباب الزنكلون، مركز شباب الزقازيق بحرى، الصالة المغطاة بالزقازيق بحضور الدكتور وائل فهمى مدير المشروع.

رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب

وأضاف ان المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية ، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

استكشاف المواهب منذ الصغر

وجاء ذلك وفق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، يتم الكشف عن المواهب الرياضية بأحدث الطرق العلمية لاستكشاف المواهب منذ الصغر والعمل على تنمية مهاراتهم فى مختلف الرياضات، حيث أن المشروع بدأ يجني ثماره من خلال ألقاب البطولات التي يحققها أعضاء المشروع الذين شاركوا مع المنتخبات الوطنية فى البطولات التى أقيمت مؤخرًا مع العلم أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطي ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين قادرين علي المنافسة في دورات الألعاب الأولمبية.

المشرف الفنى لتنس الطاولة

وتم زيارة المشرف الفني لمركز تنس الطاولة مرحلة البراعم حمدي فهمي العراقي لمركز تنس الطاولة بالصالة المغطاة بالزقازيق لمتابعة الحالة الفنية للاعبين بحضور الدكتور وائل فهمي مدير المشروع .

محافظة الشرقية

محافظة الشرقية من أكبر المحافظات التى بها عدد مراكز للمشروع مقسمين كالتالى ( ٥ ) مراكز مرحلة الشباب ، ( ٧ ) مراكز مرحلة الناشئين، ( ٥ ) مركز مرحلة البراعم باجمالى ( ١٧ ) مركز موزعين داخل المحافظة بالكامل وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى وكيل الوزارة رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالوزارة ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية، إشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل فهمي مدير المشروع.