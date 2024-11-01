الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رياضة الشرقية تنفذ ورشة عمل عن ريادة الأعمال بمركز شباب منيا القمح

تنفذ ورشة عمل عن
تنفذ ورشة عمل عن ريادة الأعمال بمركز شباب منيا القمح

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة تم تنفيذ ورشة عمل تحت عنوان المصروفات والإيرادات وحساب الميزانيات المصرفية للشركات التجارية، وذلك بمشاركة 61 شابا وفتاة من أعضاء مركز شباب منيا القمح.

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 وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن ورشة العمل تناولت تعريف الشباب والفتيات بمفهوم ريادة الأعمال والسمات العامة لرائد الأعمال ومفاهيم إدارة العمليات التجارية، لافتًا إلى أنه في نهاية الندوة تم عمل باب الحوار والرد على استفسارات الحضور.

 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

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 وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ الندوات والمحاضرات وورش العمل للشباب والفتيات لمختلف المراحل السنية لتدريبهم وصقل مواهبهم للمساهمة في إتاحة فرص عمل حقيقية أمامهم لإقامة مشروعات خاصة بهم تعمل على تحسين مستوى معيشتهم وليحيوا حياة كريمة. 

 

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية المصروفات والايرادات حساب الميزانية المصرفية الشركات التجارية ورشة عمل مركز شباب منيا القمح

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