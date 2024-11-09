ارتفاع قتلى انفجار كويتا بباكستان لـ 24 شخصا (فيديو)

قتل ما لا يقل عن 24 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين في انفجار قنبلة بمحطة للسكك الحديدية في مدينة كويتا بجنوب غربي باكستان، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ارتفاع قتلى انفجار كويتا بباكستان

وكويتا عاصمة إقليم بلوشستان الذي يواجه تصاعدا في هجمات متمردين انفصاليين لديهم دوافع عرقية، ما أدى إلى تفاقم القلق بشأن مشاريع تهدف إلى تنمية الموارد المعدنية غير المستغلة في الإقليم.

🔴 24 personnes sont mortes et 44 personnes ont été blessées dans un attentat à la bombe près de la gare de Quetta, au Pakistan.



pic.twitter.com/TEiPcq2M0J — Kocovich Insights (@kocovich) November 9, 2024

وقال معظم جاه أنصاري المفتش العام للشرطة في بلوشستان إن 24 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن، بسبب الانفجار الذي وقع في محطة السكك الحديدية التي عادة ما تكون مزدحمة في وقت مبكر من اليوم.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه "رويترز" أن "الهدف كان أفرادا بالجيش من مدرسة المشاة"، مشيرا إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة.