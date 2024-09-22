إصابة عدد من الدبلوماسيين الروس بانفجار لغم في باكستان

أفادت السفارة الروسية لدى باكستان اليوم الأحد، بانفجار لغم بسيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات بين الدبلوماسيين الروس.

إصابة دبلوماسيين روس في انفجار لغم بباكستان

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت السفارة في بيان عبر قناتها على "تلجرام": "في الطريق من مدينة مينجورا إلى الفندق، انفجر لغم في السيارة المرافقة، وأصيب عدد من الدبلوماسيين الروس".

وكما أوضحت السفارة، شارك خوريف اليوم الأحد، ضمن وفد من سفراء عدة دول، في منتدى التنمية السياحية في وادي سوات بمقاطعة خيبر بختونخوا.

وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل غرفة التجارة والصناعة في إسلام آباد.