الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إصابة عدد من الدبلوماسيين الروس بانفجار لغم في باكستان

باكستان، فيتو
باكستان، فيتو

أفادت السفارة الروسية لدى باكستان اليوم الأحد، بانفجار لغم بسيارة مرافقة لوفد السفير الروسي ألبرت خوريف، مشيرة إلى وقوع عدد من الإصابات بين الدبلوماسيين الروس.

إصابة دبلوماسيين روس في انفجار لغم بباكستان

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت السفارة في بيان عبر قناتها على "تلجرام": "في الطريق من مدينة مينجورا إلى الفندق، انفجر لغم في السيارة المرافقة، وأصيب عدد من الدبلوماسيين الروس".

وكما أوضحت السفارة، شارك خوريف اليوم الأحد، ضمن وفد من سفراء عدة دول، في منتدى التنمية السياحية في وادي سوات بمقاطعة خيبر بختونخوا.

وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل غرفة التجارة والصناعة في إسلام آباد.

 

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان

مصرع 209 أشخاص في باكستان بسبب الفيضانات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السفارة الروسية لدى باكستان باكستان ألبرت خوريف مدينة مينجورا الدبلوماسيين الروس آسلام آباد

مواد متعلقة

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب عدة مناطق في باكستان

مصرع 209 أشخاص في باكستان بسبب الفيضانات

مقتل وإصابة 12 شخصا بانفجار قنابل يدوية في باكستان

باكستان تكشف حقيقة التزامها بتزويد إيران بأسلحة نووية حال نشوب حرب مع إسرائيل

الأكثر قراءة

تطورات الصومال، وصول جنرالات أمريكيين إلي مقديشيو وإثيوبيا تهرب شحنات أسلحة للانفصاليين

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف موعد عودة إنتاج حقل ظهر للمعدلات الطبيعية

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة (فيديو)

مصر تناشد مواطنيها بإقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة

نفس تصميم الجزيرة الإماراتي، الانتقادات تنهال على قميص الزمالك في السوبر الإفريقي

القصة الكاملة لـ فتاة الهرم.. ادعاء بقيام 5 سودانيين بضربها وسرقتها.. الأمن يكشف الحقيقة ويلقى القبض عليها.. والمتهمة: هدفى التريند والمشاهدات

مزارع يبيع كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات فقط بدلًا من 25 يثير جدلًا واسعًا (فيديو)

120 جنيها زيادة، ارتفاع جديد فى سعر الجنيه الذهب بمحال الصاغة

منوعات

المزيد

الثلوج تتساقط في جنوب إفريقيا بشكل غير متوقع

قادرة على البحث عن المواد المسرطنة، علماء روس يبتكرون بكتيريا لتنظيف المياه

شمبانزي يسرق رضيعا ويقتله في غينيا ورد فعل صادم من السكان

أمريكا تعتزم إعادة حوالي 300 قطعة فنية مسروقة للهند

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بالأسواق

توفير فرص عمل جديدة للشباب بالجيزة

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق جامعة الأزهر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

شباب حول الرسول، ثابت بن قيس "خطيب الأنصار"

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرزق والازدهار في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية