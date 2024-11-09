إحياء صفقة القرن والتطبيع مع إسرائيل، مكاسب تنتظرها تل أبيب بعد فوز ترامب

تعتبر إسرائيل وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكبر المستفيدين من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

مكاسب إسرائيل من فوز ترامب بالانتخابات

وبنت العديد من التقارير في الصحف العالمية ذلك على أسس عديدة، من بينها المكاسب التي حققتها إسرائيل خلال فترة حكم دونالد ترامب في الفترة من 2016 وحتى 2020، حيث يعتبر ترامب أكثر رئيس أمريكي استفادت منه إسرائيل.

فقام دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس، بالإضافة إلى أنه اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة، وخلال فترة حكمه الأولى، أبرمت تل أبيب العديد من اتفاقيات التطبيع مع دول عربية، من بينها اتفاقات أبراهام مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

إحياء صفقة القرن والتطبيع في الشرق الأوسط

ومنذ انطلاق حملته تعهد دونالد ترامب، بتقديم المزيد من الدعم لإسرائيل، وهو ما أعاد طرح فكة إحياء صفقة القرن، بعد دخوله إلى البيت الأبيض.

وعلى الرغم من أن ترامب لم يتول بعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أنه جهز حزمة من القرارات وخطط لإدارة أكثر ملفين حساسية بالنسبة لسياسة واشنطن الخارجية وهما ( أوكرانيا والشرق الأوسط).

والصراع في الشرق الأوسط على رأس أولويات دونالد ترامب، فهو أكبر داعم لإسرائيل ومؤيد لسياسة اليمين المتطرف التوسعية، الأمر الذي سيعيد طرح فكرة صفقة القرن التي تسعى إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

وقف الحرب في غزة ولبنان

وسيستغل ترامب ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة بعد أكثر من عام من الحرب المدمرة التي شنها جيش الاحتلال على القطاع، وأصبحت غزة مكان غير صالح للحياة بعد تدمير المنازل والمستشفيات والطرق وجميع منشأت البنية التحتية، في إعادة طرح صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين من غزة والقضاء على القضية إلى الأبد.

وسيعيد ترامب مساعيه لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، ولكن هذه المرة ستكون المفاوضات مع المملكة العربية السعودية، والتي عجزت إدارة بايدن على إنجاز هذا الملف أو حتى إنهاء الحرب ووقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وربما ينجز ترامب صفقة تطبيع بين السعودية وإسرائيل، تنتهي بمقتضاها تل أبيب العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والدخول في مفاوضات مع إدارة ترامب من أجل حل الدولتين وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وتعتبر مهمة ترامب في وقف الصراع بالشرق الأوسط أكثر سهولة من جو بايدن، وذلك لأن الرئيس المنتخب له علاقة قوية مع جميع الأطراف في المنطقة، فهو الوحيد القادر على التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وله علاقات قوية مع زعماء دول الخليج.

وسيسعى ترامب خلال فترة حكمه الجديدة إلى دمج إسرائيل مع الدول العربية من أجل التصدي لإيران والتمدد الروسي الصيني في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل ذلك لن يكون إلا بوقف الحرب على غزة ولبنان وربما صفقة تضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم حتى وإن كانت دولة منزوعة الصلاحيات.

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