نددت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين والبيت الأبيض برسائل نصية عنصرية تشير إلى العبودية وأُرسلت من مصدر مجهول إلى الأمريكيين ذوي البشرة السوداء في أنحاء البلاد هذا الأسبوع حين كانت عملية الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة تقترب من نهايتها، وفق وكالة "رويترز".

البيت الأبيض يندد بـرسائل عنصرية استهدفت السود

وقالت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين التي تدافع عن العدالة العرقية وحقوق الأمريكيين السود إن الرسائل حثت المتلقين في عدد من الولايات، ومنها ألاباما ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وفرجينيا، على التوجه إلى الحقول لجمع القطن.

والرسالة إشارة مهينة تذكر بعبودية السود في الماضي في الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أن طلاب المدارس الثانوية والمعاهد العليا كانوا من بين الذين تلقوا الرسائل.