خبير يكشف مصير الاقتصاد العالمي بعد فوز ترامب

قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي لــ “ فيتو ”، إن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يفرض واقعا جديدا علي الاقتصاد العالمي، خاصة انه أصبح يتمتع بخبرة وأكثر دقة من رئاسته الأولي لأمريكا، موضحا أن ترامب وعد بعدد من الوعود التي سينفذها في حال فوزه برئاسة أمريكا اولها فرض رسوم جمركية على كل السلع المستوردة لأمريكا بنسبة بين 10% إلى 20% وفرض رسوم جمركية تص لـ 60% على السلع المصنعة في الصين, اضافة لوعوده الانتخابية بخفض الضرائب وتقليل ترحيل المهاجرين واعادة التصنيع داخل أمريكا.

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اشرف غراب الخبير الاقتصادى - فيتو

مصير الاقتصاد العالمى.. ماذا بعد فوز ترامب ؟

وأوضح غراب, أن فرض ضرائب جديدة علي السلع المستوردة يسهم في انخفاض التبادل التجاري ما يقلل من الرواج التجاري العالمي, خاصة التبادل التجاري بين أمريكا والصين سينخفض بشكل كبير رغم ان الصين كانت اكبر شريك تجاري للسلع مع امريكا ورابع أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي 2023 وفقا للإحصائيات إلا أن الفترة التي حكم فيها ترامب أمريكا منذ عام 2017 حتي 2021 كان التبادل التجاري مع الصين اقل بكثير وهو متوقع في فترة حكم ترامب الجديدة, موضحا ان فوز ترامب من المتوقع أن تتدهور العلاقات بين أمريكا وإيران كما حدث سابقا في فترة حكمه حيث قام بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية على إيران للحد من تطوير الأسلحة النووية ومتوقع ان تزيد العقوبات في فترة حكمه الجديدة.