خبير: وصول ترامب لرئاسة أمريكا صدمة لأوروبا ومكاسب اقتصادية لآخرين

ترامب والاقتصاد، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى لــ “فيتو”: إن فوز ترامب سوف يعمل على انتعاش العملات المشفرة، مثل البيتكوين وغيرها لأن ترامب وعد بتحويل أمريكا لعاصمة العملات المشفرة بالعالم، ولذلك ارتفعت عملة البيتكوين الأسبوع الماضي بعد فوزه، مضيفًا أن التعريفات الجمركية التي وعد بأن يفرضها ترامب قد تحدث ضغوط تضخمية ما يدفع المستثمرين إلى الملاذ الآمن مثل الذهب، إلا أن مقترحات ووعود ترامب ستدعم وتعزز من الدولار نتيجة تقليل الإنفاق على السلع المستوردة، كما أن سياسة ترامب نحو إنهاء الصراعات بالشرق الأوسط له تأثير إيجابي على اقتصادات دول الشرق الأوسط.

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ترامب، فيتو

سياسات ترامب الجديدة

تابع غراب، أن فوز ترامب يجعل التأثيرات السلبية الاقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تستمر، خاصة أن ترامب قد يتبع نفسه سياساته السابقة مع أوروبا بالضغط عليها مثل عقد اتفاقيات تجارية تفيد الاقتصاد الأمريكي، إضافة لفرض رسوم جمركية على صادرات الدول الأوروبية لأمريكا وتقليل مكاسب الشركات الأوروبية؛ ما يقلل من حجم صادراتها، لكن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لأن يكون لها مسار تجاري واقتصادي مستقلًا عن أمريكا، وقد يجعلها تبحث عن بديل لأمريكا لاستيراد الطاقة منه.

أشرف غراب، فيتو

مخاطر تهدد الاقتصاد العالمى

ولفت غراب إلى أن محافظ البنك المركزي الفرنسي رأى في بيان له أن فوز ترامب برئاسة أمريكا يزيد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، وذلك لأنه تعهد برفع الرسوم الجمركية على الواردات، وهذا يسهم في ارتفاع معدل التضخم وانخفاض معدل النحو في جميع أنحاء العالم وزيادة حالة عدم اليقين ما يمثل خطرًا على أوروبا.