بصوت مشاهير القراء، الخريطة الكاملة للتلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة المؤمنون 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المزمل وقصار السور 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورتي المعارج/ نوح 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.



10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد أحمد فتح الله وما تيسر من سورة غافر 15 ق.



11:44 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ فرج الله الشاذلى وما تيسر من سورة البقرة 30 ق.



12:55 (قرآن بعدالظهر) تلاوة للشيخ محمد عبد البصير وما تيسر من سورتي النساء / المائدة 30 ق.



13:35 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني / وما تيسر من سورة آل عمران 15 ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ المحمدي عبد الرحمن 5ق الساعة 14:50.



مصحف مجود للشيخ محمود علي البنا من سورة الفرقان 29 ق.



17:07( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ أحمد أبو المعاطي وما تيسر من سورة يوسف 30 ق.



17:41 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سورة الجن 15 ق.



18:26 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الحجر 30 ق.



19:01 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنفال 19ق.



19:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.



21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الشورى- القيامة – القدر 30 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا / وماتيسرمن سورة إبراهيم- الضحى 42 ق.



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة إبراهيم 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ زكى إسماعيل وما تيسر من سورة يوسف 15 ق.



03:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الواقعة 30 ق.



05:18 (بعد الفجر) للشيخ على نجم عساكر وما تيسر من سورة الإنسان 15 ق.



05:36 (بعد الفجر) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى وما تيسر من سورة المائدة 15 ق.

