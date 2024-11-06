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طلاب المدارس يزورون كلية الزراعة بجامعة القناة لتعزيز التفاعل العلمي (صور)

طلاب المدارس يزورون
طلاب المدارس يزورون كلية الزراعة بجامعة القناة، فيتو

 استقبلت كلية الزراعة بـ جامعة قناة السويس، عددا من طلاب مدرسة الطائف للغات في محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة. 

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الهدف من الزيارة 

 تهدف الزيارة إلى التعرف على أنشطة كلية الزراعة والأقسام العلمية المختلفة بها، ومعرفة الأنشطة التي تقدمها الكلية وذلك ضمن البروتوكول المتبع بين جامعة القناة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

 وكان في استقبال الطلاب الدكتور محمود فرج، عميد الكلية، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

 

أبرز الأماكن التي تمت زيارتها 

 وقد قام الطلاب بزيارة قسم وقاية النبات، حيث استقبلهم الدكتور حمدي محمود، رئيس القسم، وقدّم لهم شرحًا عن تقنيات تحنيط وحفظ الحيوانات والطيور، بالإضافة إلى طرق حفظ الحشرات، مما أثار اهتمام الطلاب بعلوم الأحياء والبيئة. 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

تقديم تجربة علمية للطلاب 

كما زار الطلاب قسم الألبان، حيث استقبلهم  وليد منتصر وقدم لهم تجربة عملية في تصنيع منتجات الألبان مثل الآيس كريم، الزبادي، الجبنة الدمياطي، الجبنة القريش، والأرز باللبن، مما أتاح لهم فرصة التعرف على عمليات التصنيع الغذائي وتذوق منتجات من صنع أيديهم.

 

نُظمت الزيارة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة، والتي أكدت على أهمية هذه الزيارات في تنمية روح التعاون والتفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي. 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس طلاب مدرسة الطائف طلاب المدارس كلية الزراعة

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