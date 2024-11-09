مصرع شاب في تصادم سيارة بتروسيكل بالدقهلية

لقى شاب مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة بموتوسيكل على طريق المنصورة - بلجاي بمحافظة الدقهلية.

مصرع شاب في تصادم سيارة بتروسيكل علي طريق بمحافظة الدقهلية



تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة وموتوسيكل على طريق المنصورة - بلجاى مما ادى الى مصرع شاب وإصابة آخر.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين

مصرع عمر صابر عبد الحميد فايز 15 عاما مقيم بلجاي واصابة محمد ابراهيم محي الدين 18 عاما مقيم بلجاي واصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، اشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن



وتم نقله الى مستشفى المنصورة العام التخصصى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامه لمباشرة التحقيقات

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