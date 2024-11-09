مصرع طالب سقط من أعلى سطح منزل في الجيزة
لقي طالب بالصف الاول الاعدادئي مصرعه إثر سقوطه من أعلي سطح منزل شقيق والدته أثناء اللهو من أبناء خاله عقب اختلال توازنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.
تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طالب في منتصف عقده الثاني رفقة أبناء خاله اختل توازنه من أعلي السطح، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
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