مصرع شخص واصابة آخر فى انقلاب تروسيكل اختل توازنه بمنطقة الـ800 فدان
وقع حادث إنقلاب تروسيكل بمنطقة الـ800 فدان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، مما ترتب عليه مصرع شخص واصابة أخر
البداية بلاغ من غرفة عمليات النجدة، للمقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة،يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بمنطقة الـ800 فدان بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل ومحاولة قائدة الألتفاف مع الدوران اختل توازن واصطدم بسور الكوبري وسقط قائده من أعلي الكوبري متوفيا بينما أصيب اخر كان برفقته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
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