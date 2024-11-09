رئيس مدينة الزقازيق يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي في الشرقية

تفقد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية سير الأعمال بالمركز التكنولوجي بمختلف مكاتبة اليوم السبت الموافق 9 من نوفمبر 2024 للوقوف على انتظام سير العمل ونسب معدلات الإنجاز اليومية،مؤكدا على تبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.

انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات

أكد رئيس المدينة على انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك لتكثيف نسب تنفيذ ومعدلات الأداء لإنهاء كافة ملفات التصالح، مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات اولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين طبقًا للقانون.

توجيهات محافظ الشرقية

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التصالح وإزالة كافة العقبات وضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على معدلات تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ م.

ملف التصالح على رأس الأولويات

وأشار رئيس المدينة إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية وما زالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة فى كافة القطاعات ويحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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