السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة الزقازيق يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي في الشرقية

رئيس مدينة الزقازيق
رئيس مدينة الزقازيق يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

تفقد  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية  سير الأعمال بالمركز التكنولوجي بمختلف مكاتبة اليوم السبت الموافق 9 من نوفمبر 2024 للوقوف على انتظام سير العمل ونسب معدلات الإنجاز اليومية،مؤكدا على تبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.

إزالة الإشغالات العشوائية بمدينة الزقازيق في الشرقية

انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات 

أكد رئيس المدينة على انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك لتكثيف نسب تنفيذ ومعدلات الأداء لإنهاء كافة ملفات التصالح، مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات اولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين طبقًا للقانون.

توجيهات محافظ الشرقية 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التصالح وإزالة كافة العقبات وضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على معدلات تنفيذ وإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ م.

رئيس مدينة الزقازيق يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

ملف التصالح على رأس الأولويات 

وأشار رئيس المدينة إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية وما زالت الأعمال مستمرة على مدار الساعة فى كافة القطاعات ويحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شعبان ابوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية سير العمل المركز التكنولوجي مختلف المكاتب الوحدات المحلية

مواد متعلقة

إزالة الإشغالات العشوائية بمدينة الزقازيق في الشرقية

رئيس مدينة الزقازيق يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

صحة الشرقية: إجراء منظار شعبى ليفي بمستشفى صدر الزقازيق

حملة لرفع إشغالات بمركز الزقازيق بالشرقية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، وصل لهذا المستوى في 6 بنوك

4308 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

أخطاء تؤدي لإضاءة لمبة التلاعب بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وهذه طرق حلها

أول رد من الفنانة أسماء جلال بعد الهجوم عليها وغلق حساباتها

وزير التعليم: نجحنا في خفض كثافات الفصول وسد العجز بالمعلمين

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

منوعات

المزيد

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

عطل ضخم يضرب "شات جي بي تي" يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

خريطة سقوط الأمطار خلال 3 أيام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads