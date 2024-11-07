إزالة الإشغالات العشوائية بمدينة الزقازيق في الشرقية

أكد شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية استمرار الحملات الدورية والمفاجئة لإزالة كافة الإشغالات العشوائية غير الحضارية والمخالفة حفاظًا على الوجه الحضارى لشوارع وطرق مدينة الزقازيق والوحدات المحلية والقرى التابعة لها

حملة لرفع الإشغالات للأجهزة التنفيذية والفريق المعاون

وقد قامت الأجهزة التنفيذية والفريق المعاون لها برئاسة المركز بشن حملة لرفع تلك الإشغالات العشوائية والمخالفة بنطاق طريق هرية القديم والجديد، وذلك حفاظا من تعدى المحلات على أرصفة المشاة والباعة الجائلين على قارعة الطريق

رفع المخلفات والمعوقات من أمام المواطنين

وتم رفع كافة المخلفات والمعوقات من أمام المواطنين وتيسير حركة المرور، والمحافظة على حق الدولة وإنفاذ سيادة القانون ، وإظهار الشارع بالمظهر الجمالى والحضارى اللائق. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

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