رئيس مدينة الزقازيق يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي

تفقد اليوم المحاسب شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق سير العمل بالمركز التكنولوجي بمختلف مكاتبة للوقوف على انتظام سير العمل ونسب معدلات الإنجاز اليومية، مؤكدا على تبسيط الإجراءات لسرعة الانتهاء من هذا الملف الهام.

انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بالزقازيق

أكد رئيس المدينه على انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعه لرئاسة المركز خلال الفترة الصباحية والمسائية،و ذلك لتكثيف نسب تنفيذ ومعدلات الاداء لإنهاء كافة ملفات التصالح،مؤكدا على ضرورة تذليل كافه العقبات اولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين طبقا للقانون.

ملف التصالح على راس الاولويات

واشار رئيس المدينة علي ان ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قِائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية ومازالت الاعمال مستمرة على مدار الساعة فى. كافة القطاعات وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة سرعة انهاء الاجراءات الخاصة بملفات التصالح وإزالة كافة العقبات وضرورة متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي للوقوف على معدلات تنفيذ وانهاء اجراءات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣

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