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رياضة

اتجاهات مفاجئة غيرت المعادلة، سر خسارة فينيسيوس جائزة الكرة الذهبية

المرشحين لجائزة الكرة
المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، فيتو

ما زالت أصداء عدم فوز فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بـجائزة الكرة الذهبية، حديث الشارع الكروي، حيث يتساءل الجميع عن سر خسارته لهذه الجائزة العالمية.

وللإجابة عن هذا التساؤل كشفت صحيفة "ليكيب" عن الفارق الذي تفوق به لاعب وسط مانشستر سيتي رودري على فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وتوج رودري لاعب خط وسط إسبانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي للمرة الأولى بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال النسخة 68 من حفل جوائز الكرة الذهبية في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفاز رودري بالجائزة متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بلينجهام لاعبي ريال مدريد.

وتوجت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية.

ورفض فينيسيوس وزملاؤه في فريق ريال مدريد، بالإضافة إلى مدربي النادي والمسؤولين التنفيذيين، حضور الحفل في باريس يوم 28 أكتوبر بعد معرفة النتيجة مسبقًا، معتبرين ذلك إجهاضًا للعدالة الرياضية.


تفاصيل فوز رودري وخسارة فينيسيوس

كما أزاحت "ليكيب"  الستار عن تفاصيل فوز نجم مانشستر سيتي بالجائزة، بعد أن كشفت أن رودري توج بالكرة الذهبية بـ 1170 نقطة، بفارق 41 نقطة فقط عن فينيسيوس (1129).

وتوضح تقارير التصويت التي نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل إصدار النسخة المطبوعة من فرانس فوتبول يوم السبت، أن كلًا من المصوتين الـ99 لجائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال، أدرجوا أفضل 10 لاعبين لجائزة الكرة الذهبية.

وتبلغ قيمة كل تصويت للمركز الأول 15 نقطة، والثاني 12 نقطة، والثالث 10 نقاط، والرابع 8 نقاط، والخامس 7 نقاط، والسادس 5 نقاط، والسابع 4 نقاط، والثامن 3 نقاط، والتاسع نقطتان، ونقطة واحدة للمركز العاشر.

وإجمالا تم التصويت على 6633 نقطة، حصل منهم رودري على 1170، وتقدم بـ41 نقطة على الجناح البرازيلي فينيسيوس صاحب الـ 1129 نقطة.

كما أظهرت بيانات فرانس فوتبول اتجاهات مفاجئة أخرى، حيث انضم أديمولا لوكمان مهاجم أتالانتا ونيجيريا إلى كيليان مبابي وإيرلينج هالاند ولاوتارو مارتينيز ورودري باعتبارهم اللاعبين غير المدريديين الذين حصلوا على تصويت المركز الأول.

من بين اللاعبين الذين فازوا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الموسم الماضي، حصل جود بيلينجهام على (5) وداني كارفاخال (4) وتوني كروس (2) على العديد من الترشيحات كأفضل لاعب لموسم 2023-2024 من قبل المصوتين.

ولم يقم خمسة من أعضاء لجنة التحكيم باختيار رودري ضمن أفضل 10 لاعبين في تصويتهم، بينما استبعد ثلاثة منهم فينيسيوس.

 

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