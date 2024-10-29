فرانس فوتبول تكشف أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية

كشف فنسنت جارسيا، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، عن غضب ريال مدريد بسبب عدم فوز فينيسيوس جونيور لاعب الملكي، بجائزة الكرة الذهبية.

وسبق أن توقعت العديد من التقارير فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، بعدما قاد ريال مدريد في الموسم الماضي لتحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال.

لكن الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، من فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وقرر نادي ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية، وعدم ذهاب أي من عناصره إلى باريس، أمس الإثنين، بعدما علم بعدم تتويج لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذهاب الجائزة إلى نجم منتخب إسبانيا.

أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية

وقال جارسيا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الواضح أن فينيسيوس عانى على الأرجح من وجود بيلينجهام وكارفاخال في المراكز الخمسة الأولى بالكرة الذهبية".

وأوضح: "ذلك رياضيا قد أفقده بعض النقاط. وهذا يلخص أيضا موسم ريال مدريد، الذي ضم بين صفوفه 3 إلى 4 نجوم، وقد قام أعضاء اللجنة بتوزيع قراراتهم بينهم، ما أدى إلى استفادة رودري".

وبخصوص المحادثة التي أدرك فيها ريال مدريد أن فينيسيوس لم يفز بالكرة الذهبية، كشف جارسيا: "تعرضت لضغوط كبيرة من ريال مدريد، ولكن، كما يحدث مع الأندية الأخرى، كنت دائما واضحا وعادلا وربما دفعهم صمتي إلى أقصى حد. لكن كان الأمر مشابها لما حدث مع الباقين. لقد فوجئت بشدة بغيابهم".

وعبر عن استيائه من حديث ريال مدريد حول الخداع: "كنا واضحين جدا معهم ومع جميع الأندية الأخرى. هذا العام، لن نخطر الفائز.. كنت أعتقد أن الجميع قبل ذلك، لكن في اللحظة الأخيرة، لا أعلم لماذا أرادوا تغيير القاعدة. عندما اتخذ ريال مدريد قراره بعدم الحضور، لست متأكدا من أنه لم يكن هناك جزء من خيبة الأمل".