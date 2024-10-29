الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرانس فوتبول تكشف أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية

رودري، فيتو
رودري، فيتو

كشف فنسنت جارسيا، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، عن غضب ريال مدريد بسبب عدم فوز فينيسيوس جونيور لاعب الملكي، بجائزة الكرة الذهبية.

وسبق أن توقعت العديد من التقارير فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، بعدما قاد ريال مدريد في الموسم الماضي لتحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال.

لكن الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، من فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وقرر نادي ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية، وعدم ذهاب أي من عناصره إلى باريس، أمس الإثنين، بعدما علم بعدم تتويج لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذهاب الجائزة إلى نجم منتخب إسبانيا.

أسباب فوز رودري بالكرة الذهبية 

وقال جارسيا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الواضح أن فينيسيوس عانى على الأرجح من وجود بيلينجهام وكارفاخال في المراكز الخمسة الأولى بالكرة الذهبية".

وأوضح: "ذلك رياضيا قد أفقده بعض النقاط. وهذا يلخص أيضا موسم ريال مدريد، الذي ضم بين صفوفه 3 إلى 4 نجوم، وقد قام أعضاء اللجنة بتوزيع قراراتهم بينهم، ما أدى إلى استفادة رودري".

وبخصوص المحادثة التي أدرك فيها ريال مدريد أن فينيسيوس لم يفز بالكرة الذهبية، كشف جارسيا: "تعرضت لضغوط كبيرة من ريال مدريد، ولكن، كما يحدث مع الأندية الأخرى، كنت دائما واضحا وعادلا وربما دفعهم صمتي إلى أقصى حد. لكن كان الأمر مشابها لما حدث مع الباقين. لقد فوجئت بشدة بغيابهم".

وعبر عن استيائه من حديث ريال مدريد حول الخداع: "كنا واضحين جدا معهم ومع جميع الأندية الأخرى. هذا العام، لن نخطر الفائز.. كنت أعتقد أن الجميع قبل ذلك، لكن في اللحظة الأخيرة، لا أعلم لماذا أرادوا تغيير القاعدة. عندما اتخذ ريال مدريد قراره بعدم الحضور، لست متأكدا من أنه لم يكن هناك جزء من خيبة الأمل".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

فينيسيوس جونيور الكرة الذهبية فرانس فوتبول فينيسيوس ريال مدريد

مواد متعلقة

الكرة الذهبية، رودري يكسر صيام نجوم البريميرليج ولعنة رونالدو

نسخة استثنائية، القائمة الكاملة لجائزة الكرة الذهبية 2024

بالعكاز، لحظة تسلم رودري الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، و3 أرقام قياسية تزين مسيرته (فيديو)

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads