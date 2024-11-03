اقتراح جديد لحل أزمات جائزة الكرة الذهبية

ما زالت أزمات جائزة الكرة الذهبية، تتواصل بعد الجدل الذي شهده حفل النسخة الأخيرة من الجائزة، بانسحاب ريال مدريد ولاعبيه وعدم حضور الحفل، اعتراضا على عدم فوز البرازيلي فينيسيوس لاعب الملكي، وتتويج الإسباني رودريجو هيرنانديز "رودري"، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بالجائزة.

وقال المدرب الفرنسي رولان كوربيس عبر تصريحات لموقع "توب ميركاتو": “جائزة الكرة الذهبية بنظامها الحالي غير عادلة بالفعل لتقييم مستوى اللاعبين”.

واقترح المدرب الفرنسي أن تقسم الجائزة إلى 3 كرات ذهبية، لمراكز مختلفة الأولى لحراسة المرمى والثانية لأفضل لاعب دفاعي والثالثة لأفضل لاعب هجومي.

ويرى المدرب الفرنسي أن هذه الجائزة ستكون أكثر عدلًا حال تطبيق هذا النظام الذي يكفل تقييمًا أفضل للمدافعين في المرحلة القادمة.

ويملك كوربيس صاحب الـ71 عامًا تجارب عديدة في مشواره التدريبي بقيادة عدة أندية فرنسية على رأسها مارسيليا وتولوز ولانس وبوردو.

وقاد المدرب الفرنسي أيضًا نادي الوحدة الإماراتي عام 2003 كما قاد اتحاد العاصمة الجزائري موسم 2012 – 2013.

ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية بسبب فينيسيوس

شهدت الأيام حالة من الجدل بشأن جائزة الكرة الذهبية 2024، بعد تسريبات تفيد بفوز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني بالجائزة، بل أن يتفاجأ الجميع قبل ساعات من الحفل بتسريبات تؤكد فوز الإسباني رودري، ليقاطع مسئولو ريال مدريد حفل الكرة الذهبية.

وكان من المتوقع أن يتوج البرازيلي بالجائزة، رغم دخوله في منافسة قوية مع الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، وزميله في ريال مدريد جود بيلينجهام، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات مثيرة تكشف وجود تغيير في الفائز بالجائزة.

ثلاث معايير في جائزة الكرة الذهبية 2024

ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يحظى بشرف تنظيم الجائزة لأول مرة في تاريخه بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية وفقًا لثلاثة معايير أساسية هي.

1- الأداء الفردي ومدى حسم الشخصية وتأثيرها.

2- الأداء الجماعي للفريق والإنجازات.

3- الرقي واللعب النظيف.

كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية

ووفقا لموقع winwin يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية حصرًا من لجنة خبراء دولية مكونة من 100 صحفي، بواقع صحفي واحد من بلدان المنتخبات المئة الأوائل في التصنيف الشهري للفيفا، ويتم النظر إلى أحدث تصنيف شهري.

ينتقي الخبير أفضل 10 لاعبين بالترتيب من واحد إلى عشرة، من القائمة المبدئية التي نشرتها فرانس فوتبول وتضم 30 لاعبًا، على أن يحصل اللاعبون من واحد إلى عشرة على نقاط، 15 و12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و3 و1.

وتمنح الجائزة للاعب الذي جمع أكبر عدد من النقاط، وفي حالة تساوي لاعبين في نفس النقاط، يتم النظر إلى اللاعب الذي تم اختياره في المركز الأول أكثر من غيره، وفي حالة التساوي يتم النظر إلى اللاعب المختار في المركز الثاني أكثر من غيره وهكذا.

ما هي الفترة الزمنية في التصويت في جائزة الكرة الذهبية 2024؟

الفترة الزمنية التي يجرى عليها التصويت في جائزة الكرة الذهبية هذا العام، هي فترة الموسم الكامل أي من أغسطس 2023 إلى أغسطس 2024، وأي نتائج أو أرقام حدثت منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025، يتم إهمالها.

يتم النظر إلى أداء اللاعبين في البطولات المحلية والقارية مع أنديتهم، وأيضًا المسابقات الدولية مع منتخبات بلدانهم، مثل كأس العالم وكأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا وكأس أمم أفريقيا ومنافسات كرة القدم في الأولمبياد.