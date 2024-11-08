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رياضة

صدمة قوية لمنتخب السعودية قبل مواجهة أستراليا وإندونيسيا

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو

تلقى المنتخب السعودي لكرة القدم ضربة قوية بإصابة نجمه سالم الدوسري لاعب نادي الهلال وغيابه عن معسكر الأخضر، استعدادًا لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن المنتخب السعودي في بيان رسمي استبعاد سالم الدوسري من القائمة بجانب عبد الإله المالكي بسبب الإصابة، واستدعاء اللاعب محمد القحطاني على حسابه.

وأعلن نادي الهلال في بيان رسمي تعرض لاعبه سالم الدوسري للإصابة في لقاء الاتفاق الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال الهلال إن الدوسري تعرض لإصابة في مفصل القدم، بحسب الأشعة التي أجراها اللاعب عقب المباراة.

وغادر الدوسري مباراة الاتفاق بعد مرور 78 دقيقة متأثرًا بالإصابة، وشارك على حسابه محمد القحطاني الذي سجل الهدف الثالث لصالح الهلال في الدقيقة 90+6.

وحقق الهلال فوزًا على حساب الاتفاق بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري السعودي ليسترد صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة.

 

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