الدوري المصري، رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة إنبي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه في مباراة إنبي بالدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز أمام انبي

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا

موعد مباراة بيراميدز وإنبي

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على إنبي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز وإنبي

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول له بالدوري لاسيما مع تعادلها في الجولة الأولى.

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة عودة رمضان صبحي بعد غيابه عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

وكان رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز، قد أعلن التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة في مباريات الفريق مع انطلاق الدوري المصري بموسمه الجديد، قبل اننهاء الأزمة ليعود إلى قائمة الفريق أمام إنبي