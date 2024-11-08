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رياضة

وصول فريق بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري(صور)

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت، استعدادا لخوض مباراة إنبي المقرر لها اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة  الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وإنبي 

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على إنبي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز وإنبي

 ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول له بالدوري لاسيما مع تعادلها في الجولة الأولى.

 

 

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق  من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وتشهد المباراة  عودة رمضان صبحي بعد غيابه عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري 

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

 وكان رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز، قد أعلن التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة في مباريات الفريق مع انطلاق الدوري المصري بموسمه الجديد، قبل اننهاء الأزمة ليعود إلى قائمة الفريق أمام إنبي

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بيراميدز الدوري الممتاز أنبي بتروسبورت موعد مباراة بيراميدز وانبي

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