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جامعة القناة تطلق قافلة طبية للكشف المجاني على الطلاب ذوي الهمم

الدكتور ناصر سعيد
الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة،فيتو

أعلنت جامعة قناة السويس، عن إطلاق قافلة طبية شاملة للكشف على طلابها من ذوي الهمم، وتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجاني لهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

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فحوصات في مختلف المجالات الطبية 

وستضم القافلة الطبية فحوصات متخصصة في مختلف المجالات الطبية، مما يتيح لكل طالب من ذوي الإعاقة اصطحاب مرافق واحد معه، حيث سيتم تقديم العلاج مجانًا للجميع.  

 

جزء من حملة تمكين 

وتأتي هذه المبادرة كجزء من حملة "تمكين" الشاملة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز دمج الطلاب ذوي الهمم في المجتمع الجامعي وتوفير بيئة صحية داعمة تمكنهم من متابعة دراستهم بفاعلية. 

 

جهود مستمرة من الجامعة 

ومن جانبه أكد  الدكتور ناصر مندور أن هذه القافلة تأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لدعم جميع طلابها وتقديم الخدمات الصحية الشاملة لهم مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتعزيز مبدأ التكافؤ والمساواة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكل طالب من ذوي الإعاقة، حيث تشكل مبادرة "تمكين" جزءًا من التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية شاملة وداعمة. 

 

أهمية ذوى الهمم 

كما أكد الدكتور محمد عبد النعيم بأن الجامعة تولي أهمية خاصة لهذه الفئة من الطلاب وتسعى جاهدةً لتقديم الرعاية الكاملة لهم، موضحًا أن القافلة ستوفر فحوصات طبية متخصصة تشمل كافة التخصصات الطبية، مما يضمن للطلاب ذوي الإعاقة رعاية صحية متكاملة تساهم في دعمهم وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم الأكاديمية. 

 

تحقيق تكافؤ الفرص 

و أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص وتقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة، لافتةً إلى أن التسجيل للمشاركة في القافلة سيبدأ من اليوم  الإثنين ويستمر حتى الخميس الموافق 14 نوفمبر، وذلك بمقر مركز خدمات طلاب ذوي الإعاقة بالجامعة تحت إشراف الدكتور سامح عباس مدير مركز ذوي الهمم بجامعة قناة السويس، والذي أكد أن التسجيل متاح من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا. 

 

ومن المقرر انطلاق القافلة يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر بمقر مركز خدمات طلاب ذوي الإعاقة بجامعة قناة السويس، حيث سيتاح للطلاب الحصول على الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المجاني، مما يعكس التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات الصحية لطلابها وضمان بيئة تعليمية صحية ومتكاملة.

 

 

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