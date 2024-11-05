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جامعة القناة تكرم فريق العمل بالقوافل لمساهمتهم في مبادرتي حياة كريمة وبداية (صور)

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، تكريما لفريق عمل القوافل البيئية، احتفاءً بمساهمتهم الفعّالة في مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية"، اللتين تهدفان إلى تحسين جودة الحياة ودعم المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا، ضمن التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المناطق. 

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عدد القوافل التي تم تنظيمها 

وساهمت إدارة القوافل بالإدارة العامة للمشروعات البيئة في تنظيم 120 قافلة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وأربع قوافل ضمن مبادرة "بداية" حتى الآن، ووفقا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جاء هذا التكريم عرفانًا بجهود الفريق التي أسهمت في المبادرتين.  

 

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم، فيتو

تقدير فريق عمل القوافل 

وفي كلمتها، عبّرت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن شكرها للفريق المتميز، مؤكدةً أن مساهمتهم في مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية" تعكس التزام الجامعة بتعزيز العمل المجتمعي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمواطنين. 

أسماء المكرمين من فريق عمل القوافل 

وقد شمل التكريم المهندسة وفاء إمام أحمد، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، التي أدارت القوافل ونظّمتها بشكل فعال لضمان تحقيق أهداف المبادرتين. 

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم، فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم، فيتو

كما تم تكريم خالد إبراهيم مطرود، مدير إدارة القوافل، لدوره في الإشراف الميداني، وشريف جوده عبد الخالق، رئيس قسم الشئون الإدارية، لجهوده في تسهيل العمل الإداري المصاحب.

كما تم تكريم أعضاء الفريق المتميزين، وهم أحمد محمد حسين، ومحمد زيدان محمد، وحازم طه صالح، وعبير سليمان سليم، الذين كان لهم دور بارز في تنفيذ الأنشطة البيئية والتوعوية، والتي أسهمت في رفع الوعي البيئي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية.

يأتي هذا التكريم في إطار دعم الجامعة المستمر لجهود العاملين وتشجيعهم على مواصلة العطاء، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع ودعم المبادرات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 

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