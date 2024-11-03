الأحد 03 نوفمبر 2024
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جامعة القناة تطلق مبادرة جيل جديد من التمريض لدعم الممرض المبتكر 

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة،فيتو

تعلن كلية التمريض بجامعة  قناة السويس، عن انطلاق مبادرة "جيل جديد من التمريض"، وذلك بالتعاون مع جمعية إنسا ENSAA الطلابية - فرع الإسماعيلية، تحت شعار "نحو ممرض مبتكر وكوكب أخضر، صحي ومستدام". 

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المشرفون على فعاليات المبادرة 

ويأتي هذا الحدث تحت إشراف الدكتور إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء السيد أمين، مدير وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية ورئيس المبادرة، والدكتور غنيم السيد غنيم، المشرف العام لجمعية إنسا بفرع الإسماعيلية. 

 

موعد إقامة فعاليات المبادرة 

ومن المقرر أن تقام فعاليات المبادرة كل يوم اثنين لمدة شهر، بدءًا من الإثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر 2024، وذلك من الساعة 1:00 ظهرًا حتى الساعة 3:00 عصرًا، بمدرجات المبنى التعليمي بكلية التمريض، والدعوة مفتوحة لكافة طلاب الكلية والمعهد الفني للتمريض للمشاركة في هذا البرنامج التنموي. 

 

فرصة للحضور المباشر عبر الإنترنت 

وتتيح المبادرة للطلاب فرصة الحضور المباشر أو المشاركة عبر الإنترنت، مع توفير شهادات للحضور تقديرًا لمساهماتهم في هذا الحدث الذي يسعى لتعزيز مهارات التمريض لدى الأجيال الصاعدة وتشجيعهم على تبني الابتكار واستدامة البيئة الصحية. 

 

يمكن للطلاب التسجيل للحضور من خلال الرابط: https://forms.gle/mzEtDtsJxyZK2g1f7

 

 

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