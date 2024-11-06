جامعة القناة تنظم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

أبرز الحضور خلال الفعاليات

وشهدت الفعاليات حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لاتحادات جمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور نبيل شلبي الخبير الدولي في ريادة الأعمال وإشراف الدكتورة أفنان بركات، مديرة نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

المشاركون بالفعاليات الخاصة بالمنتدى

وشاركت 12 جامعة من إقليم القناة، إضافة إلى مدرسة التكنولوجيا ومدرسة ستيم، بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع تنمية المجتمع وخدمة البيئة، وبتنظيم مشترك من طلاب "رالي" بجامعة قناة السويس وجامعة الإسماعيلية الأهلية، واتحاد طلاب جامعة قناة السويس.

تشجيع الابتكار والمبتكرين

ومن جانبه عبّر الدكتور محمد سعد زغلول عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التزام جامعة قناة السويس بتشجيع الابتكار والمبادرة بين الشباب، حيث تُعد ريادة الأعمال ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

وأوضح " سعد " أن هذا الحدث يمثل فرصة لتبادل الأفكار حول ريادة الأعمال، التي تعد رؤيةً وطموحًا لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس، خصوصًا وأن ريادة الأعمال تشكل محورا رئيسيا في رؤية مصر 2030 لاقتصاد تنافسي يعزز فرص العمل ويحفز الابتكار.

وأكد " سعد " على أهمية تطوير الجامعات المصرية، مثل جامعة قناة السويس، لبرامج تعليمية تُعزز ثقافة الريادة، لدعم جيل من رواد الأعمال القادرين على مواجهة التحديات.

جانب من انطلاق فعاليات الاسبوع، فيتو

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

أبرز أهداف المؤتمر

ولفت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع فعلية، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجههم، ويتضمن برنامج المؤتمر محاضرات وورش عمل يقودها خبراء في ريادة الأعمال، تركز على استراتيجيات بدء المشاريع وأهمية الابتكار لتحقيق النجاح.

وشكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث جميع من ساهم في تنظيم هذا الحدث، مشيرا إلى المتحدثين الذين سيشاركون تجاربهم مع الحضور، ومتمنيا أن تكون المناقشات مثمرة وأن تسهم الأفكار المطروحة في تعزيز روح الريادة داخل المجتمع.

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

من جانبه، عبّر المهندس مصطفى أبو حديد عن سعادته بتواجده في جامعة قناة السويس، التي وصفها بأنها "قلعة تعليمية رائدة في مصر". وأعرب عن رغبته في توجيه رسالة إلى الشباب الحاضرين، مؤكدًا أن النجاح يتطلب جهدًا وإصرارا، كما أشاد بدور الجامعة في نشر الوعي بأهمية العمل الحر.

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

جانب من انطلاق فعاليات الأسبوع، فيتو

بدورها، تحدثت الدكتورة أفنان بركات عن أهمية هذا الحدث والقيمة الكبيرة التي سيحققها للمشاركين، وأوضحت ما تقدمه الجامعة من خدمات في مجال ريادة الأعمال من خلال مسارات متعددة، تشمل الطلاب والباحثين وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بالتعاون والمتناغم بين جميع قطاعات الجامعة من أجل إنجاح برامج ريادة الأعمال داخلها.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات المختلفة المتعلقة بريادة الأعمال والشركات الناشئة للعام الدراسي 2023-2024، ومنها مسابقة "أولمبياد الشركات الناشئة"، و"الدوري المصري لريادة الأعمال"، و"رالي مصر لريادة الأعمال"، و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية"، بالإضافة إلى تكريم الفرق المحتضنة من شركة Edventures التابعة لمجموعة نهضة مصر.

وشهدت الفعاليات عقد العديد من الجلسات وورش العمل المتنوعة من بينها الجلسة الأولى بقاعة المؤتمرات الكبرى بعنوان " الاستثمار في مصر " شارك فيها الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة والمهندس مصطفى أبو حديد والمهندس ماجد حربي والمهندس أيمن صالح رئيس المنطقة المركزية للاستثمار بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية والأستاذ محمود حجاب استشاري تطوير اعمال وقدمها الدكتور مصطفى أبو السعود رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس أعقبها جلسة بعنوان " ريادة الأعمال في عصر التقنيات البازغة" والتي حاضر فيها الدكتور نبيل شلبي الخبير الدولي في ريادة الأعمال.