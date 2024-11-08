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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 43 ألفا و508 شهداء

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: "ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43 ألفا و508 شهداء و102ألف و684 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

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إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة وجنوب لبنان

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استشهاد 23 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

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غزة جيش الاحتلال ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

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