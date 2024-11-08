ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 43 ألفا و508 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 39 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت الصحة الفلسطينية في بيانها: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الصحة الفلسطينية في بيانها: "ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 43 ألفا و508 شهداء و102ألف و684 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي".