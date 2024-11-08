إصابة 3 جنود إسرائيليين في غزة وجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين على جبهة غزة وثالث على جبهة لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في مسغاف عام

كما أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة مسغاف عام شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

الاحتلال يعتدي على المصلين خارج أسوار البلدة القديمة بالقدس

واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مصلين خارج أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة.

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه سيكون مدافعا عن الجيش كما ستكون إعادة المحتجزين على رأس أولوياته، وذلك بعد تعيينه خلفا ليوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أثبت خلال شهور الحرب أن من يمسّ بإسرائيل يدفع ثمنا باهظا، وفق وصفه.

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا حرب غزة من النساء والأطفال

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نحو 70% من ضحايا حرب غزة الذين تم التحقق منهم نساء وأطفال.

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية للاحتلال

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس إنها استهدفت ناقلة جند وجرافة عسكرية إسرائيليتين من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" أمس في بيت لاهيا بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.