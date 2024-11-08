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رياضة

مصدر: رمضان صبحي رفض الاعتذار لبيراميدز بعد واقعة التمرد

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

رفض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الاعتذار لناديه والجهاز الفني، بعد تمرده وعدم المشاركة بمواجهة بتروجت، ضمن لقاءات الجولة الأولي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلمت فيتو من مصادرها أنه طلب من رمضان صبحي الاعتذار لإدارة النادي والجهاز الفني بسبب عدم مشاركته بمباراة بتروجت لكنه رفض ذلك،  معللا بأنه لم يخطئ في حق النادي الذي يقدر ويحترم مسئوليه ولا الجهاز الفني الذي يحترمه ويقدره أيضا، وأنه كان يطالب بحقه المشروع.

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

 وكان رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز، رفض  المشاركة في مباريات الفريق مع انطلاق الدوري المصري بموسمه الجديد، قبل انهاء الأزمة ليعود إلى قائمة الفريق أمام إنبي

موعد مباراة بيراميدز وانبي

 ويحل فريق بيراميدز ضيفا على إنبي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز أمام انبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه في مباراة إنبي بالدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي  

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل  

خط الهجوم:  فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - يوسف أوباما - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي- كريم حافظ - صديق إيجولا

 

مباراة بيراميدز وإنبي

 ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول له بالدوري لاسيما مع تعادلها في الجولة الأولى.

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق  من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراه عودة رمضان صبحي بعد غيابه عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري 

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