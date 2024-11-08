الدوري المصري، بيراميدز في مواجهة صعبة أمام إنبي الليلة

الدوري المصري، يحل فريق بيراميدز ضيفا على إنبي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز وإنبي

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول له بالدوري لاسيما مع تعادلها في الجولة الأولى .

وتعادل فريق بيراميدز ونظيره نادي بتروجت بهدف لكل فريق من المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد.

وتعادل إنبي مع مودرن سبورت سلبيا أيضا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في الدوري الممتاز

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

وكان رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز، قد أعلن التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة في مباريات الفريق مع انطلاق الدوري المصري بموسمه الجديد.

وتردد أن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري المصري جاء بسبب نزلة برد قبل أن تنفرد “فيتو” بالكشف عن السبب الحقيقي لغياب اللاعب.

وعلمت “فيتو” من مصادر مطلعة، أن سبب تمرد رمضان صبحي هو عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده خلال الشهر المنقضي لرغبة بيراميدز في تخفيض العقد، وهو ما رفضه اللاعب.

حل أزمة عقد رمضان صبحي بـ بيراميدز

وأكد المصدر أنه تم التراجع عن تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي لرفض اللاعب ذلك ومع أحقيته قانونا بالتزام النادي بسداد ما تم الاتفاق والتوقيع عليه بعقده مع النادي تم التراجع عن الفكرة وصرف القسط الخاص باللاعب مثل باقي اللاعبين