الجمعة 08 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

"لمحات من الهند" فى متحف الطفل الإثنين المقبل

مسابقة لمحات من الهند،
مسابقة لمحات من الهند، فيتو

 يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع “متحف الطفل”، المسابقة الفنية السنوية "لمحات من الهند" التي تنظمها سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى بالقاهرة مولانا آزاد.

 تقام المسابقة  في متحف الطفل بمصر الجديدة يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024 من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث يتم استقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور السيد سفير جمهورية الهند بالقاهرة.

 وتعكس استضافة مركز الطفل للحضارة والإبداع  للمسابقة مدى عمق العلاقات المتبادلة بين سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى مولانا آزاد ومتحف الطفل، حيث يتم أيضًا بشكل دوري تنظيم العديد من الفعاليات والحفلات بهدف نشر الثقافة الهندية الثرية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.

 

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متحف الطفل مركز الطفل للحضارة والابداع لمحات من الهند سفارة جمهورية الهند متحف الطفل بمصر الجديدة

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