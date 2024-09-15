الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

"راجعين المدرسة" فى مركز الطفل للحضارة والإبداع اليوم

متحف الطفل، فيتو
متحف الطفل، فيتو

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع “متحف الطفل”  فعالية "راجعين المدرسة"، وذلك بمناسبة قــرب نهاية الإجازة الصيفية وبداية عام دراسي جديد.

تقام الفعالية اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)  فى مصر الجديدة.

وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر الجديدة: إن الفاعلية تشمل أنشطة متنوعة تستهدف الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة وكذلك أولياء الأمور من الأمهات والآباء.

مشيرا إلى أن الفعالية تبدأ بندوة  شيرين لويس جابر إستشاري نفسي وتربوي ومؤسس مبادرة “عرفت أربي” حيث تناقش بعض المواضيع الحيوية التي تهم الأسرة أثناء العام الدراسي ومنها  التأهيل النفسي للأطفال في المدرسة، تنظيم الوقت أثناء الدراسة، الاستعداد قبل الدراسة بأيام، كيفية الحفاظ على علاقة ايجابية مع أولادنا أثناء الدراسة.

وبالتوازي مع الندوة سيكون الأطفال على موعد  مع مجموعة متنوعة من الورش التفاعلية بصحبة طلبة وطالبات كلية طب أسنان جامعة  مصر الدولية  MIU وتشمل توعية عن صحة الأسنان والعناية بها وعرض مسرحية تعليمية تفاعلية وألعاب ومسابقات.

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مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل فعالية راجعين المدرسة بداية عــام دراسي جديد الكتور نبيل حلمي

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