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ثقافة وفنون

متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي للسلام، غدا

متحف الطفل، فيتو
متحف الطفل، فيتو

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع “متحف الطفل” غدًا الجمعة الموافق 26 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا عددا من الأنشطة والفعاليات للزوار بالتعاون مع الإدارة المركزية لثقافة الطفل برئاسة دكتورة جيهان حسن وذلك احتفالًا باليوم العالمي للسلام والذي يحمل هذا العام  شعار دوليًا بعنوان "زرع ثقافة السلام".

ويصادف هذا العام الذكرى الـ25 لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام؛ حيث تقدم ندوة للأمهات بعنوان "التربية الايجابية والتنشئة الصحيحة رؤي لبداية جديدة"، ويشمل الاحتفال ورش عمل فنية للأطفال، ورشة حكي  تقدمها الكاتبة هاجر سلامة ورشة فنية “أوريجامي” إلى جانب عروض القبة السماوية.

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مركز الطفل للحضارة والابداع اليوم العالمي للسلام الجمعية العامة للامم المتحدة متحف الطفل جمعية العامة للأمم المتحدة

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