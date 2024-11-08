طريقة عمل البسبوسة بالسميد، حلوى لذيذة وسريعة يوم الإجازة

طريقة عمل البسبوسة بالسميد، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة التي تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل فهى اقتصادية وتقدم بطرق مختلفة.

وطريقة عمل البسبوسة بالسميد، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة يوم الإجازة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل البسبوسة بالسميد.

مكونات عمل البسبوسة بالسميد:-

1 كوب سميد

1 كوب سكر

1/2 كوب جوز هند مبشور (اختياري)

1/2 كوب زبادي

1/2 كوب حليب

1/4 كوب سمنة أو زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 كوب ماء (للشرب)

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون (لإعداد الشربات)

طريقة عمل البسبوسة بالسميد:-

لتحضير الشربات، في قدر على النار، ضعي الماء مع السكر واتركيه حتى يغلي.

بعد الغليان، أضيفي عصير الليمون، واتركي الشربات على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتكاثف.

ثم ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد.

في وعاء كبير، امزجي السميد مع السكر وجوز الهند (إذا كنتِ تستخدمينه) والبيكينج بودر.

أضيفي الزبادي والحليب والسمنة أو الزبدة المذابة والفانيليا إلى المكونات الجافة، واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم.

ادهني صينية الفرن بالسمنة أو الزيت، ثم اسكبي الخليط في الصينية.

اقلبي الخليط برفق ليتوزع بالتساوي في الصينية.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد أن تصبح البسبوسة جاهزة، اسكبي الشربات البارد فوق البسبوسة الساخنة مباشرة.

اتركيها لتمتص الشربات وتبرد قليلًا قبل التقطيع.

قدمي البسبوسة دافئة أو في درجة حرارة الغرفة.

يمكن تزيينها بالمكسرات مثل اللوز أو الفستق حسب الرغبة.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

ولعمل بلح الشام

مكونات عمل بلح الشام:

1 كوب ماء

1/2 كوب زبدة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب دقيق

3 بيضات

زيت للقلي

شربات للتقديم

طريقة عمل بلح الشام:-

في قدر، ضعي الماء والزبدة والملح على النار حتى تغلي.

أضيفي الدقيق تدريجيًّا مع التحريك المستمر حتى تتشكل عجينة متماسكة.

اتركي العجينة تبرد قليلًا، ثم أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى، مع الخلط جيدًا بعد كل إضافة حتى تتجانس.

استخدمي كيس الحلواني مع رأس نجمي لتشكيل العجينة على شكل أصابع أو دوائر صغيرة.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة.

اقلي قطع بلح الشام حتى تصبح ذهبية اللون، ثم أخرجيها واتركيها على ورق ماص للتخلص من الزيت.

ضعى بلح الشام في الشربات لمدة دقيقة ثم قدميه ساخنًا أو دافئًا.

يمكنك إضافة القرفة أو الفانيليا إلى العجينة حسب الرغبة.

تأكدى من أن الزيت ساخن بما يكفي قبل القلي لتجنب امتصاص الكثير من الزيت.