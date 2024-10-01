طريقة عمل البسبوسة، حلوى شرقية سريعة التحضير

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة من الحلوى الشرقية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار.

وطريقة عمل البسبوسة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل بحشوات وإضافات مختلفة حسب الرغبة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البسبوسة.

مكونات عمل البسبوسة:-

2 كوب من السميد

1 كوب من السكر

1 كوب من الزبادي (اللبن الرائب)

1/2 كوب من جوز الهند

1/2 كوب من الزبدة المذابة أو الزيت

1 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

لوز (للتزيين)

لتحضير القطر (الشربات):

2 كوب من السكر

1 كوب من الماء

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر (اختياري)

طريقة عمل البسبوسة:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.

بعد الغليان، أضيفي عصير الليمون

واتركي الخليط يغلي لمدة 7-10 دقائق.

أطفئي النار وأضيفي ماء الورد أو ماء الزهر واتركيه ليبرد.

ثم حضرى البسبوسة، سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، جوز الهند، البيكينج بودر والفانيليا.

أضيفي الزبادي والزبدة المذابة وامزجي حتى تتجانس المكونات.

صبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت وافرديها بالتساوي.

زيني الوجه باللوز أو أي نوع مكسرات تفضليه.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

بعد إخراج البسبوسة من الفرن، صبي القطر البارد على البسبوسة وهي ساخنة واتركيها لتتشربه.

قدمي البسبوسة دافئة أو باردة.

البسبوسة

ولعمل البسبوسة الجاهزة

مكونات عمل البسبوسة الجاهزة:-

كيس بسبوسة جاهز يباع لدى السوبر ماركت

4 ملاعق كبيرة سمن

2 ملعقة صغيرة عسل نحل

2 ملعقة كبيرة لبن بودر محمص

نصف ملعقة بيكينج بودر

نصف كوب لبن دافئ

شربات البسبوسة

كوب ونصف سكر

كوب ونصف ماء

طريقة عمل البسبوسة الجاهزة:

- نسخن الفرن ونحضر صينية مقاس صغير وندهنها بالسمن نتركها جانبًا.

- نحمص اللبن البودر في مقلاة غير لاصقة حتى يصبح لونه بنيًّا.

- إذابة السمن مع العسل في الميكروويف لمدة 30 ثانية.

- نحضر بولة عميقة ونضع بها البسبوسة الجاهزة ونضيف إليها اللبن البودر والبيكينج بودر وخليط السمن والعسل ونفركها جيدا لمدة 5 دقائق، حتى تتشرب السمن جيدا وتصبح مثل حبات الرمل.

- نضيف اللبن تدريجيا مع التقليب حتى تتجانس المكونات.

- صب الخليط في صينية الفرن المدهونة سمن، وندخل الصينية الفرن الساخن ونتركها حتى يحمر لونها.

- تحضير الشربات حيث نخلط مكوناته معا على النار ونتركه يغلى لمدة 5 دقائق، حيث نحتاج شربات خفيف.

- وبمجرد خروج البسبوسة من الفرن نسقيها بالشربات الساخن، ونغطيها لمدة 15 دقيقة حتى تهدأ وتتشرب الشربات جيدا ثم تقطع وتقدم ويمكن تزيينها بالمكسرات أو اللوز فقط، أو القشدة حسب الرغبة.