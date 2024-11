الإعلان عن المرشحين للفوز بجوائز الجرامي اليوم

الجرامي، ساعات قليلة، ويعلن أسماء المرشحين من المغنيين للفوز بجوائز الجرامي لعام ٢٠٢٥، والمقرر إقامتها ٢ فبراير القادم.

فيما كشفت تقارير صحفية أن شبكة Disney، نجحت في الحصول على حقوق بث حفل توزيع جوائز الجرامي الموسيقية، بداية من عام 2027، بدلا من شبكة CBS.

وأعلن رسميًّا، أسماء الفائزين، بجوائز الجرامي لعام ٢٠٢٤، والتي تعد الجائزة الأهم في عالم الموسيقى، والتي جاءت كالتالي:

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الجرامي 2024

تسجيل العام

Flowers: مايلي سايرس

ألبوم العام

Midnights: تايلور سويفت

أغنية العام

?What Was I Made For بيلي إيليش

أفضل فنان جديد

فيكتوريا مونيت

أفضل أداء منفرد للبوب

Flowers: مايلي سايرس

أفضل أداء لثنائي البوب

Ghost in the Machine

أفضل ألبوم للبوب

Midnights: تايلور سويفت

أفضل تسجيل للبوب/ الرقص

Padam Padam: كايلي مينوج

أفضل ألبوم لموسيقى الرقص/ الإلكتروني

Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022): فريد أجين.

أفضل أداء روك

Not Strong Enough: بويجينيوس

أفضل أداء ميتال

72 Seasons: ميتاليكا

أفضل أغنية روك

Not Strong Enough: جوليان بيكر، فيبي بريدغرز، ولوسي داكوس

أفضل ألبوم روك

This Is Why: بارامور

أفضل أداء موسيقي بديل

This Is Why: بارامور

أفضل ألبوم موسيقي بديل

The Record: بويغينيوس



أفضل أداء R&B

ICU: كوكو جونز

أفضل أداء R&B تقليدي

Good Morning: بي جي مورتون مع سوزان كارول

أفضل أغنية R&B

Snooze: كيني بي. إدموندز، بلير فيرغسون، كريس ريديك-تاينز، سولانا روي، وليون توماس

أفضل ألبوم R&B تقدمي

SOS: إس زد إيه (SZA)

أفضل ألبوم R&B

Jaguar II: فيكتوريا مونيت

أفضل أداء راب

Scientists & Engineers: كيلر مايك مع آندري 3000، فيوتشر وإرين ألين كاين

أفضل أداء راب لحني

All My Life: ليل دورك مع جي كول

أفضل أغنية راب

Scientists & Engineers: أندري بنيامين، بول بيوريجارد، جيمس بليك، مايكل ريندر، تيم مور وديون ويلسون

أفضل ألبوم راب

Michael: كيلر مايك

أفضل ألبوم شعر منطوق

The Light Inside: جيه. آيفي

أفضل أداء جاز

Tight: سمارا جو

أفضل ألبوم جاز صوتي

How Love Begins: نيكول زورايت

أفضل ألبوم جاز آلي

The Winds of Change: بيلي تشايلدز

أفضل ألبوم جاز لفرقة كبيرة

Basie Swings the Blues

أفضل ألبوم جاز لاتيني

El Arte del Bolero Vol. 2: ميغيل زينون ولويس بيردومو



أفضل ألبوم جاز بديل

The Omnichord Real Book: ميشيل نديجيوتشيلو

أفضل ألبوم بوب تقليدي صوتي

Bewitched: لاوفي

أفضل ألبوم مسرح موسيقي

Some Like It Hot: كريستيان بورل، جيه هاريسون جي، أدريانا هيكس، وناتاشا يفيت ويليامز

أفضل أداء ريفي منفرد

White Horse: كريس ستابلتون

أفضل أداء لثنائي/ مجموعة ريفي

I Remember Everything: زاك براين مع كيسي موسغريفز

أفضل أغنية ريفية

White Horse: كريس ستابلتون، ودان ويلسون

أفضل ألبوم ريفي

Bell Bottom Country: لايني ويلسون

أفضل أداء جذور أمريكية

Eve Was Black: أليسون راسل

أفضل أداء أمريكي

Dear Insecurity: براندي كلارك مع براندي كارلايل

أفضل أغنية جذور أمريكية

Cast Iron Skillet: جيسون إيسبيل

أفضل ألبوم أمريكي

Weathervanes: جيسون إيسبيل، وThe 400 Unit

أفضل ألبوم بلوجراس

City of Gold: مولي توتل، وجولدن هايواي

أفضل ألبوم بلوز تقليدي

All My Love for You: بوبي راش

أفضل ألبوم بلوز معاصر

Blood Harmony: لاركين بو

أفضل ألبوم فولك

Joni Mitchell at Newport [Live]: جوني ميتشل

أفضل ألبوم موسيقي الجذور الإقليمية

New Beginnings

أفضل ألبوم بوب لاتيني

X Mí (Vol. 1)

أفضل ألبوم ميوزيكا أوربانا

MAÑANA SERÁ BONITO

أفضل ألبوم روك لاتيني أو ألبوم بديل

Vida Cotidiana

أفضل ألبوم موسيقى مكسيكية

GÉNESIS

أفضل ألبوم لاتيني استوائي

Siembra: 45º Aniversario

أفضل أداء موسيقي عالمي

Pashto

أفضل أداء موسيقي أفريقي

Water

أفضل ألبوم موسيقي عالمي

This Moment

أفضل ألبوم لعصر جديد

So She Howls

أفضل ألبوم موسيقي للأطفال

We Grow Together Preschool Songs

أفضل ألبوم كوميدي

What's In A Name

أفضل كتاب صوتي ورواية وتسجيل لرواية القصص

The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times

أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية

Barbie The Album

أفضل موسيقى تصويرية للوسائط المرئية (تشمل الأفلام والتليفزيون)

Oppenheimer

أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى

Star Wars Jedi: Survivor

أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية

What Was I Made For? [From "Barbie The Album

أفضل فيديو موسيقي

I'm Only Sleeping

أفضل موسيقى فيلم

Moonage Daydream

أفضل تسجيل

Stumpwork

أفضل طبعة محدودة أو خاصة

For The Birds: The Birdsong Project

أفضل ملاحظات الألبوم

Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos

أفضل ألبوم تاريخي

Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos

أفضل ألبوم هندسي، غير كلاسيكي

JAGUAR II

أفضل ألبوم هندسي، كلاسيكي

Contemporary American Composers

منتج العام، كلاسيكي

Elaine Martone

أفضل تسجيل ريمكس

Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

أفضل ألبوم صوتي

The Diary Of Alicia Keys

أفضل مقطوعة موسيقية

Helena's Theme

أفضل توزيع، آلي أو من دون مصاحبة آلات موسيقية

Folsom Prison Blues

أفضل توزيع بالآلات والغناء

In The Wee Small Hours Of The Morning

أفضل أداء أوركسترا

Adès: Dante

أفضل تسجيل أوبرا

Blanchard: Champio

أفضل أداء كورال

Saariaho: Reconnaissance





أفضل أداء لموسيقى فرقة صغيرة

Rough Magic

أفضل عزف منفرد على الآلات الموسيقية الكلاسيكية

The American Project: يوجا وانغ، تيدي أبرامز، قائد الفرقة الموسيقية (أوركسترا لويسفيل)

أفضل ألبوم صوتي منفرد كلاسيكي

Walking In The Dark

أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية

Passion For Bach And Coltrane

أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية معاصرة

Montgomery: Rounds