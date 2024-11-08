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رياضة

منتخب الشباب يستأنف استعداداته للمواجهة الثانية أمام تنزانيا

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

يستأنف منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الأول اليوم الجمعة، استعدادا لخوض منافسات دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويشارك مع منتخب الشباب في التصفيات الإفريقية منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

 ووصل المنتخب  ظهر امس إلى مدينة الاسماعيلية استعدادا لخوض بطولة شمال أفريقيا التي ستقام هناك.

 ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب مباراة ودية ثانية مع تنزانيا وديا غدا السبت، بالإسماعيلية.

وتعادل منتخب الشباب  مع تنزانيا سلبيا فى أول لقاء ودي يوم الأربعاء الماضي  باستاد الدفاع الجوى قبل مغادرته القاهرة.

 وكانت المباراة هى أولى تجارب منتخب الشباب تحت ولاية البرازيلى ميكالى المدير الفني الجديد بينما يستعد تنزانيا الذى تأهل بطلا عن دورة غرب افريقيا للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية حيث حسم تصفياته بالفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف وصعد معه كينيا ثانيا.

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الشباب 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالى كلا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم  ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي  وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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