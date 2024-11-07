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وكيل أوقاف الإسماعيلية يستقبل رئيس اتحاد الإعلاميين العرب

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية الدكتور هشام عبد العزيز رئيس اتحاد الإعلاميين والمبدعين العرب بفرع القناة وسيناء بمكتبه بالمديرية. 

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التهنئة بالمنصب الجديد 

وبدأ اللقاء بالترحيب وتهنئة فضيلته على ثقة الدكتور أسامة السيد الأزهري لتوليه منصب مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية داعيًا له بدوام التوفيق والسداد والنجاح.

بحث سبل التعاون 

ودار اللقاء حول بحث سبل التعاون المشترك للارتقاء بالمهارات الدعوية والإعلامية  للأئمة بالمديرية وذلك ضمن تحقيق المحاور الاستراتيجية الأربعة التي رسمها معالي الوزير في الخريطة الدعوية. 

 

مناقشة إقامة بعض الدورات التدريبية 

كما تناول اللقاء مناقشة بعض الدورات التدريبية  للأئمة في استخدام السوشيال ميديا وتصوير الفيديوهات الدعوية وكتابة المقالات الأدبية وتنمية المواهب داخل كل إمام وغير ذلك من المهارات التي يحتاج إليها الإمام في رسالته الدعوية باستخدام الوسائل المتاحة. 
 

وعلى صعيد أخر أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) من العاملين بالوزارة، والبالغ عددها (خمسون) تأشيرة، وفقًا للضوابط والشروط المحددة، وذلك في إطار استعدادات موسم الحج لعام 1446 هـ / 2025م.

 

الأوقاف تحدد شروط الحج للعاملين بها 

 وتشمل الشروط الأساسية التي أعلنتها وزارة الأوقاف أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين والمثبتين على درجة مالية في الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء مناسك الحج. كما يتعين على المتقدمين تحمل جميع تكاليف الحج بالكامل، حيث ستنفذ التأشيرات عبر وزارة التضامن الاجتماعي، ويتحمل الحاج المبلغ الذي تحدده الوزارة.

 

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