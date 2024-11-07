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أوقاف الإسماعيلية تنظم لقاء توعويا للسائقين (صور)

أوقاف الإسماعيلية
أوقاف الإسماعيلية تنظم لقاء توعويا للسائقين

نظمت مديرية أوقاف الإسماعيلية، لقاءً توعويا لبعض السائقين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواقف ومركز ومدينة الإسماعيلية ، وذلك بمقر الموقف الكبير. 

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أبرز محاور اللقاء 

ومن جانبه، صرح الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية أن اللقاء تناول عدة محاور منها أضرار المخدرات والأمان على صحة الإنسان وانعكاس ذلك على أسرته، ومن ثم المجتمع. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

كما تمت مناقشة الدور المحوري والحيوي للسائقين في الحياة اليومية والمجتمعية حيث إن السائق يمكنه التعامل مع كافة فئات المجتمع. 

أهمية المشاركة المجتمعية 

وتطرق الحوار إلى أهمية المشاركة المجتمعية للسائق في عدد من القضايا منها النظافة والتعاون وأثره على المجتمع. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

وخلال اللقاء، تم عرض بعض المشكلات التي يتعرض لها السائقين.

ومن الجدير ذكره، أن هذا اللقاء يأتي لتحقيق المحاور الاستراتيجية الأربعة في مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنماء والرخاء والرقي في المجتمع.
 

ويأتي ذلك تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تكليفات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بالشباب وتقديم النصح والإرشاد وتوعيتهم بعدد من القضايا المجتمعية.

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