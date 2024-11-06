الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

غلق وتشميع ورشتين حدادة بمنطقة حي السلام والتنبيه على باقي الورش الحرفية لاتخاذ اللازم

بدء العد التنازلي لنقل الورش للمجمع بمحافظة الإسماعيلية (صور)

جانب من غلق الورش،
جانب من غلق الورش، فيتو

 قام مركز إصدار التراخيص التابع للوحدة المحلية لحي ثانِ في مدينة الإسماعيلية، بغلق وتشميع عدد ٢ ورشة حديد كريتال لعدم وجود تراخيص لمزاولة المهنة الأولى ورشة باسم “م ر” بالشارع الفرعي خلف الحضانة بحي السلام، والأخرى ورشة حدادة وكريتال بشارع المنصورة بعد العشرين حي السلام باسم ورثه ا س.  

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التنبيه على خمس ورش أخرى 

 كما تم التنبيه على عدد 5 ورش لاستكمال باقى الملف، وذلك لتقنين أوضاعهم للنقل للورشة الحرفية بالمستقبل. 

جانب من  غلق الورش،فيتو 
جانب من  غلق الورش،فيتو 

مجمع الورش الحرفية الجديد 

 ومن الجدير ذكره أن مجمع الورش الحرفية مُقام على مساحة إجمالية قدرها 25 فدانًا ويتضمن إقامة 463 ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام -الألومنيوم- الحدادة- السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، 6 كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري. 

جانب من  غلق الورش،فيتو 
جانب من  غلق الورش،فيتو 


التكلفة الإجمالية للمشروع 

 وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو 108 ملايين جنيه، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية. 

جانب من  غلق الورش،فيتو 
جانب من  غلق الورش،فيتو 

وقد شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من تركيب كاميرات للمراقبة لمجمع الورش وتفعيل خطوط النقل الداخلي له والانتهاء من شبكات الحماية المدنية بالمجمع. 

 

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بقبول جميع الطلبات المقدمة لحجز وحدات بمجمع الورش حتى ممن ليس لهم ترخيص ودراستها طبقًا للأعداد المتقدمة ونوع النشاط. 

 

وأكد أكرم أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة.
 

 

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