الجمعة 08 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

ترامب يرد على تهنئة بوتين: "هكلمك في أقرب وقت"

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، اليوم، إنه ربما يتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا.

 

ترامب يؤكد تحدثه إلى بوتين قريبًا

وقال دونالد ترامب لقناة "إن بي سي" الأمريكية، في أول مقابلة تجري معه منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية "أعتقد أننا سنتحدث معًا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب في وقت سابق الخميس، عن "استعداده لاستئناف التواصل" مع ترامب، بعد فوزه بـ الرئاسة الأمريكية، موجهًا إليه التهنئة بذلك.

 

بوتين يبدي إعجابه بشخصية ترامب 

وتابع بوتين: "تأثرت بسلوك ترامب أثناء محاولة اغتياله، انه رجل شجاع، لقد كان لديَّ انطباع أنه تعرض لتنمر خلال ولايته الأولى".

وأضاف الرئيس الروسي: "رغبة ترامب في استعادة العلاقات مع روسيا تستحق الاهتمام، ونرحب بما وعد به في حملته بتحسين العلاقات مع موسكو وحل النزاع في أوكرانيا".

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