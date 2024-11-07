كولر: حققنا فوزًا مهمًّا أمام زد والتوقف الدولي فرصة لتجهيز المصابين

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره زد بهدف دون رد، ‏في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز‎.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا خصمًا قويًّا، سجلنا هدفًا ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا خلال ‏المباراة. خضنا مباريات قوية خلال الفترة الأخيرة أغلبها مباريات كئوس، ولذلك سعداء بالتوقف من أجل منح اللاعبين فرصة ‏لالتقاط الأنفاس‎.

وأشار المدير الفني إلى أن فترة التوقف الدولي فرصة لاستعادة المصابين، وأنه يعمل مع المجموعة المتواجدة مع الفريق، ويسعى ‏إلى تجهيز جميع اللاعبين للتغلب على الصعوبات التي يواجهها الفريق بسبب الإصابات‎.

وأوضح المدير الفني أنه سبق أن لعب أحمد نبيل كوكا كمدافع وأدى بشكل جيد، وأنه فضل مشاركة لاعب من المجموعة المتواجدة ‏في الملعب، بعد إصابة رامي ربيعة واستبداله خلال اللقاء.‏

وحقق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه فريق زد بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وزد إف سي

سجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي في شباك زد في الدقيقة، ليواصل الأحمر تصدره لجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.

وشهدت المباراة خروج ثلاثي الأهلي للإصابة العضلية وهم، إمام عاشور ورامي ربيعة وحسين الشحات.

وكان الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، فيما تعادل زد أمام الجونة سلبيا بدون أهداف في الجولة ذاتها.

تشكيل زد ضد الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي جمال - مصطفى العش - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

خط الوسط: أحمد الصغيري - حمدي علاء - عبد الرحمن البانوبي - مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: ديلسون كاموني - مصطفى زيكو.

وضمت مقاعد البدلاء: عمرو حسام - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل - عبد الرحمن عماد - محمد أشرف - رشيد أحمد - ماتا ماجاسا.

تشكيل الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - حسين الشحات -طاهر محمد طاهر.

وجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام زد كل من: يوسف أيمن - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - محمد مجدي أفشة - عمرو السولية - مصطفى شوبير - عمر الساعي - أكرم توفيق.