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وزارة الأوقاف: توزيع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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تنطلق اليوم الإثنين عملية توزيع (40) طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والفيوم، والغربية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والمنيا، ومطروح، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان ).

 توزيع 40 طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

 وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:


أولًا: يوم الإثنين  4 / 11 / 2024م، (2 طن) لكل من محافظتي القاهرة والجيزة.
ثانيًا: يوم الثلاثاء  5 / 11 / 2024م، (2 طن) لكل من محافظتي القليوبية والدقهلية. 
ثالثًا: يوم الأربعاء  6 / 11 / 2024م، (2 طن) لمحافظة الفيوم.
رابعًا: يوم الاثنين  11 / 11 / 2024م، (2 طن) لكل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ.
خامسًا: يوم الثلاثاء  12 / 11 / 2024م، (2 طن) لكل من محافظتي بني سويف والمنيا.
سادسًا: يوم الأربعاء  13/ 11 / 2024م، (2 طن) لمحافظة مطروح.
سابعًا: يوم الاثنين  18 / 11 / 2024م، (2 طن) لكل من محافظتي الشرقية والإسماعيلية.
ثامنًا: يوم الثلاثاء  19 / 11 / 2024م، (2 طن) لكل من محافظتي المنوفية والبحيرة.
تاسعًا: يوم الأربعاء  20 / 11 / 2024م، (2 طن) لمحافظة الوادي الجديد.
عاشرًا: يوم الإثنين  25 / 11 / 2024م، (2 طن) لكل من محافظتي أسيوط وسوهاج.
حادي عشر: يوم الثلاثاء  26 / 11 / 2024م، (2 طن) لكل من محافظتي قنا والأقصر.
ثاني عشر: يوم الأربعاء  27 / 11 / 2024م، (2 طن) لمحافظة أسوان.

وسيتم التوزيع تباعًا على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، والإعلان الرسمي على موقع الوزارة.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم أضاحي الأوقاف.

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النائب العام يبحث مع وزير الأوقاف سُبل التعاون المشترك

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أسيوط وسوهاج وقنا الاسر الاولي بالرعاية محافظة الوادى الجديد وزارة الأوقاف الأوقاف

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